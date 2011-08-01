Web sitenizde yer alan bazı bölümlerdeki yazıları belirli bir karakterden sonra kesmek isteyebilirsiniz. Bunun için birtakım eklentiler de yok değil. Ancak bu işlemi jQuery kullanarak yapabilmek mümkündür. Aşağıdaki örnek kullanımdan yola çıkarak, ilgili div bilgisini de güncelleyerek, sitenize dilediğiniz bölüm çerçevesinde entegre edebilmektesiniz. Böylelikle, belirlenen karakter sayısından sonra, ilgili metin kesilmiş olacaktır.

AYRICA: jQuery ile Noktadan Sonra Otomatik Boşluk Ekleyelim

jQuery ile Metin Kesme Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

1) jQuery kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

$( document ).ready(function() {

$(".div-adiniz").each(function() {

var theContent = $(this).html();

var how_short_you_want_it = theContent.substr(0, 20);

$(this).html(how_short_you_want_it+' [...]');

});

});

2) Örnek kullanım da aşağıdaki gibidir.