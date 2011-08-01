Zaman zaman web sitenizde noktadan sonra boşluk eklemeyi unutuyor olabilirsiniz. Bu pek de iyi bir durum sayılmaz. Bu yüzden dilerseniz, jQuery ile noktadan sonra boşluk eklemek, hem de otomatik olarak, mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodu temanızın "body" alanına eklemeniz ve sitenizde jQuery kütüphanesi olduğundan emin olmanız yeterli olacaktır. Akabinde kırmızı alanı, dilediğiniz div adınız ile değiştirerek, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: jQuery ile Cümle Sonundaki Kelimeyi Kaldıralım

jQuery ile Noktadan Sonra Otomatik Boşluk Ekleyelim