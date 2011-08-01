Web sayfanızdaki bir HTML etiketini (örnek: br, span v.b.) otomatik olarak değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu işlemi sorunsuz olarak CSS ile yapabilmek ne yazık ki mümkün değil. Bu yüzden, jQuery'nin replaceWith fonksiyonu ile işlemi gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki kodu temanıza eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili HTML etiketi, belirlediğiniz etiket ile değişmiş olacaktır. Kaynak kodlarda elbette mevcut tag görüntülenir ancak tarayıcıya yeni etiket yansıyacaktır. Kullanıma dair adımlar ise aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: jQuery ile Noktadan Sonra Otomatik Boşluk Ekleyelim

jQuery ile HTML Etiketi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulunuz öncelikle.

</body>

2) Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki kodun öncesine ekleyiniz.

<script type='text/javascript'>

$('.div-adi br').replaceWith(function(){return $(this).html()+' <p></p>';});

</script>



Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan kırmızı alanı, kendi div'inize göre değiştirmeyi unutmayınız. Ayrıca ilgili kodların çalışabilmesi için, temanızda jQuery kütüphanesi bulunduğundan emin olmanız gerektiğini de hatırlatalım.