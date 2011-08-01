Jon Favreau, Iron Man'in Ölmemesi için Her Şeyi Yapmış

Avengers: Endgame, Marvel’in en sevilen süper kahramanlarının sonsuza uğurlandığı bir film olmuştu. Şüphesiz ki bu süper kahramanlardan insanı en çok etkileyen kişi Tony Stark’tı. Iron Man filminin yönetmenliğini yapan ve aynı zamanda Happy rolüne hayat veren Jon Favreau, Avengers: Endgame’in senaryosunu okuduğunda Iron Man’in öldürüleceğine inanamamış.

Robert Downey Jr.’ın hayat verdiği Iron Man’in ölmemesi için Endgame film yönetmeni Anthony Russo’ya adeta yalvarmış. Anthony Russo, Jon Favreau’yla uzun uzun telefon görüşmeleri yaptığını dile getiriyor.

Belirttiğine göre Jon, “Gerçekten Iron Man’i öldürecek misiniz? Bunu insanlara yapamazsınız, bu onları mahvedecek. Sinemadan çıktıklarında kendilerini trafiğin altına atmak isteyecekler.” demiş.

Ancak, Jon Favreau’nun bu çabası ne yazık ki yeterli olmadı. Robert Downey Jr’ın oyunculuğu ile harikalar yarattığı süper kahraman Iron Man’i, paralel evrenlerde de görebilsek güzel olurdu.