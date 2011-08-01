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Joker 2 Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:09 - Tarih: 04 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Joker2019'da ilk filmiyle oldukça beğenilen ve 11 dalda Akademi Ödülüne aday gösterilen Joker filminin hayranları için müjdeli haber! Yeni Joker filmi hakkında yeni bilgiler geldi. Devam filmi Joker: Folie A Deux (İki Kişilik Delilik), 4 Ekim 2024 tarihinde izleyicilerin karşısında olacak.

Joker 2 Ne Zaman Çıkacak?

Joker 2 filminin senaryosunu yönetmen Todd Phillips ve ilk filmde Joker'i canlandıran Joaquin Phoenix birlikte yazdı. Yeni filmde de tahmin edebileceğiniz üzere Joker karakterini tabii ki Joaquin Phoenix oynayacak.

Filmin konusu henüz belirsiz olsa da psikolojik-gerilim tarzında olacağı söylentiler arasında.


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