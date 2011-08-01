John Wick Evreni Genişliyor: "Under the High Table" Dizisi Geliyor!

John Wick evreni genişlemeye devam ediyor ve bu genişlemenin heyecan verici bir parçası olarak, "John Wick: Under the High Table" adlı yeni bir dizi projesi duyuruldu. Keanu Reeves ve yönetmen Chad Stahelski, bu dizinin yönetici yapımcıları olarak projede yer alacaklar, ancak Reeves'in dizideki rolüyle ilgili net bir bilgi henüz bulunmuyor. Yine de, ilerleyen dönemlerde aktif bir şekilde dahil olmasının muhtemel olduğu konuşuluyor.

Dizi, John Wick 4'ün hemen sonrasındaki olaylara odaklanacak. İlk dört filmde John Wick, High Table (Yüksek Şura) olarak bilinen suç örgütünü köşeye sıkıştırmıştı. Yeni dizide, bu örgütün etkisi altındaki eski ve yeni karakterlerin dinamiklerini izleyeceğiz. Bu süreçte, bazı tanıdık yüzlerin yanı sıra, kendini kanıtlamaya çalışan yeni karakterlerle karşılaşacağız.

Dizinin yapımcılığını ve senaryosunu Robert Levine üstleniyor. FX'in "The Old Man" dizisinde de yer alan Levine, John Wick evrenine katkıda bulunacak gibi görünüyor. Ayrıca, Chad Stahelski'nin pilot bölümü yönetmesi planlanıyor. Ancak, dizinin içeriği ve karakter kadrosu konusunda hala belirsizlikler bulunuyor.

Şu anda dizinin hangi platformda yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmamakta. Ancak Stahelski ve ekibinin, diziyi Lionsgate ile yaptığı anlaşma çerçevesinde geliştirdiği biliniyor. Bu da, dizinin büyük bir ilgi göreceğinin ve yüksek kalitede olacağının sinyallerini veriyor.

Siz bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? John Wick evreninin bu yeni bölümü sizce nasıl bir etki yaratacak? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!