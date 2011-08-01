John Wick Benzeri Yeni Film Kate'ten Fragman Geldi

Netflix, John Wick benzeri, Kate isimli bir tetikçiyi konu alan yeni filmi Kate için aksiyon dozu yüksek bir fragman paylaştı. Yönetmenliğini Cedric Nicolas-Troyan üstlenirken, senaristliğini ise Umair Aleem'in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson, Michiel Huisman, Tadanobu Asano, Elysia Rotaru ve Jun Kunimura gibi isimler bulunuyor. 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan Kate filminin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Kate Netflix Fragman İzle