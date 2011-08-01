John Wick 4'ten Yeni Fragman Geldi! Ne Zaman Vizyona Girecek?

Keanu Reeves’in John Wick rolüyle devleştiği John Wick film serisinin dördüncü filminden fragman paylaşıldı. Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick gibi oyuncuları yeniden bir arada göreceğimiz John Wick 4’te, Donnie Yen, Bill Skarsgård gibi oyuncular da kadroda yer alıyor olacak.

Yayınlandığı ilk günden bu yana fenomenleşen ve aksiyon severlerin vazgeçilmezi haline gelen John Wick serisine, önümüzdeki yıllarda başrolünde Ana de Armas’ın bulunacağı bir spin-off filmi, Ballerina gelecek. Ek olarak John Wick serisinin 5.filmini de yine önümüzdeki yıllar içerisinde izleyeceğiz. Seri son hızla devam ederken, merakla beklenen John Wick 4 filmi ise 24 Mart 2023’te vizyona girecek.

Açıkçası fragmandan da gördüğümüz kadarıyla, John Wick 4, epey kaliteli bir film olacak gibi görünüyor. Matrix 4 birçok kesim tarafından hayal kırıklığı ile yorumlansa da, Keanu Reeves’in merakla beklenen bir diğer filmi John Wick 4, olumlu yorumlar alacak gibi görünüyor.

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

John Wick 4 Fragman İzle