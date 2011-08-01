John Wick 4'ten İlk Fragman Geldi

Keanu Reeves’in başrolde olduğu John Wick’ten geçtiğimiz günlerde ilk görsel paylaşılmıştı. Görselin yarattığı heyecan henüz dinmemişken, hemen ardından filme dair ilk fragman da geldi. Açıkça söylememiz gerekir ki John Wick 4, bütün seriden daha aksiyonlu, daha entrikalı, izlemesi daha keyifli olacak gibi görünüyor.

Keanu Reeves aldığı dövüş derslerinin hakkını vermiş. Zaman zaman dublörsüz bir şekilde aksiyon sahnelerinde yer alan başarılı oyuncu, John Wick 4 filminde de hünerlerini konuşturacak gibi. Onu yine kılıçlarla, baltalarla, bıçaklarla saldırı konumundayken göreceğiz.

Filme ‘İt (O)’ filmindeki performansı ile dikkat çeken genç oyuncu Bill Skarsgård da dahil olmuştu. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla etkili bir rolle izleyiciyi yine etkileyecek gibi görünüyor. Laurence Fishburne ise Bowery King rolüyle harikalar yaratmaya devam ediyor. John Wick 3: Parabellum finalinde Bowery King ve John Wick oldukça öfkeli, intikama ant içmiş bir görüntüyle sahneyi tamamlamıştı. Onları John Wick 4’te yan yana mücadele ederken göreceğimizi söylemiştik ve haklı da çıktık. John Wick’in ‘Yüksek Şura’ya karşı konumdayken, yanında birisi olması gerekiyordu. Bu durumda ona en iyi destek bütün sokakların nabzını tutan Bowery King’ten gelecek gibi.

Paylaşılan fragman bizi oldukça meraklandırdı. 24 Mart 2023’te vizyona girecek olan John Wick 4 için sabırsızlanıyoruz.

John Wick 4 Fragman İzle