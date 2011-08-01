John Wick 4'ten İlk Görsel Paylaşıldı

Keanu Reeves’in başrolde fırtınalar estirdiği John Wick serisinin 4. filminden ilk görsel geldi. Filmin yapım şirketi Lionsgate, Keanu Reeves’in, yani John Wick’in, mistik bir odada, mumlarla çevrili bir alanda, başı öne eğik şekilde paylaştığı bu fotoğraf, tam da John Wick 4’ten beklenen havayı yansıtıyor gibi. Acaba, onu intikam alırken ve sonrasında da Continental’den bağışlanma dilerken mi göreceğiz? Belki John Wick, olup biten her şeyden sonra yeniden emekli olmak istiyordur.

John Wick serüveni bilindiği üzere, Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick karakterinin, emekliye ayrılmış bir suikastçıyken, köpeğinin öldürülmesi ve arabasının çalınmasıyla birlikte yeniden yeraltı dünyasına dönüşünü anlatan bir filmle başlamıştı. Film o kadar beğenildi ki, art arda devam filmleri çekildi.

John Wick 4 için ise geri sayım başladı. Keanu Reeves’e filmde yine Laurence Fishburne eşlik edecek. Bu ikiliyi yine aynı filmde, aynı safta görmek keyifli olacak gibi. John Wick 3: Parabellum oldukça çarpıcı bir sahne ile bitmişti. İkilinin bir aradayken ortaya neler çıkaracaklarını merakla bekliyor olacağız. Ek olarak Keanu Reeves’i yeniden John Wick rolüyle görmek de güzel olacak. Hayranları paylaşılan bu görselle şimdiden heyecanlanmaya başladı bile.

Filmin vizyon tarihi, Matrix 4’le ve pandemi nedeniyle sürekli ertelense de, son güncel tarihin 24 Mart 2023 olduğunu da belirtelim.