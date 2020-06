"J. D. Salinger Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 1 Ocak 1919 yılında New York, ABD'de dünyaya gelen Jerome David Salinger, roman ve öykü yazarıdır. Eğitim hayatına devlet okullarında başladıktan sonra taşınmalarından dolayı Manhattan'daki McBurney School özel okuluna kayıt yaptıran, okul gazetesinde yazılar yazan ve bazı tiyatro oyunlarında yer alan Salinger, derslerinin başarısızlığından dolayı okuldan atıldı.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Ardından Pensilvanya'da bulunan Valley Forge Military Academy and College'a yazıldı ve 1936'da mezun oldu. Aynı dönemlerde de öyküler yazmaya başladı. 1940 yılında ilk öyküsü olan Gençler'i Story isimli dergide yayınladı. "Muz Balığı İçin Mükemmel Bir Gün" gibi bazı öyküleri de The New Yorker dergisinde yayımlandı.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

1951 tarihinde yayınlanan ilk romanı "Gönülçelen" ile başarıyı yakalayan ünlü yazar, bu romanı ile genç okurlarına ilham kaynağı oldu. Büyük başarısına karşılık gördüğü yüksek ilgiden dolayı saklanmayı tercih eden yazar, sosyal hayattan uzaklaşıp inzivaya çekilmeye karar verdi. Kapalı ve gizli kalmaya önem veren J. D. Salinger, 27 Ocak 2010'da New Hampshire, ABD'de doğal sebeplerden dolayı vefat etti.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

J. D. Salinger Kitapları

Gönülçelen

Çavdar Tarlasında Çocuklar

Dokuz Öykü (Muz Balığı İçin Mükemmel Bir Gün - Sarsak Dayı Connecticut'ta - Eskimolarla Savaştan Hemen Önce - Gülen Adam - Teknede - Esmé İçin - Sevgi ve Yoksunlukla - Yeşil Gözlüm, Al Dudaklım - De Daumier-Smith'in Mavi Dönemi - Teddy)

Franny ve Zooey

Yükseltin Tavan Kirişini, Ustalar ve Seymour: Bir Giriş

J. D. Salinger - Yayımlanmış ve Derlenmiş Öyküleri

Git Eddie'yi Gör

Alışmak

Lois Taggett'ın Uzun Takdimi

Fransa'da Bir Çocuk

Bu Sandviçte Mayonez Yok

Madison Dışındaki Küçük Ayaklanma

Tanıdığım Bir Kız

J. D. Salinger - Yayımlanmış Ama Derlenmemiş Öyküleri

Gençler

Kırık Öykünün Kalbi

Piyadenin Özel Notları

Varioni Kardeşler

İlgili Taraflar

Az Haşlanmış Çavuş

Son İznin Son Günü

Haftada Bir Kez Seni Öldürmez

Elaine

Yabancı

Ben Deliyim

1941'de Hiç Beli Olmayan Bir Genç Kız

Ters Orman

Mavi Melodi

Hapworth 16,1924

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği J. D. Salinger kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.