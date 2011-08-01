"J. D. Salinger Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 1 Ocak 1919 yılında New York, ABD'de dünyaya gelen Jerome David Salinger, roman ve öykü yazarıdır. Eğitim hayatına devlet okullarında başladıktan sonra taşınmalarından dolayı Manhattan'daki McBurney School özel okuluna kayıt yaptıran, okul gazetesinde yazılar yazan ve bazı tiyatro oyunlarında yer alan Salinger, derslerinin başarısızlığından dolayı okuldan atıldı.
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Ardından Pensilvanya'da bulunan Valley Forge Military Academy and College'a yazıldı ve 1936'da mezun oldu. Aynı dönemlerde de öyküler yazmaya başladı. 1940 yılında ilk öyküsü olan Gençler'i Story isimli dergide yayınladı. "Muz Balığı İçin Mükemmel Bir Gün" gibi bazı öyküleri de The New Yorker dergisinde yayımlandı.
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1951 tarihinde yayınlanan ilk romanı "Gönülçelen" ile başarıyı yakalayan ünlü yazar, bu romanı ile genç okurlarına ilham kaynağı oldu. Büyük başarısına karşılık gördüğü yüksek ilgiden dolayı saklanmayı tercih eden yazar, sosyal hayattan uzaklaşıp inzivaya çekilmeye karar verdi. Kapalı ve gizli kalmaya önem veren J. D. Salinger, 27 Ocak 2010'da New Hampshire, ABD'de doğal sebeplerden dolayı vefat etti.
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J. D. Salinger Kitapları
- Gönülçelen
- Çavdar Tarlasında Çocuklar
- Dokuz Öykü (Muz Balığı İçin Mükemmel Bir Gün - Sarsak Dayı Connecticut'ta - Eskimolarla Savaştan Hemen Önce - Gülen Adam - Teknede - Esmé İçin - Sevgi ve Yoksunlukla - Yeşil Gözlüm, Al Dudaklım - De Daumier-Smith'in Mavi Dönemi - Teddy)
- Franny ve Zooey
- Yükseltin Tavan Kirişini, Ustalar ve Seymour: Bir Giriş
J. D. Salinger - Yayımlanmış ve Derlenmiş Öyküleri
- Git Eddie'yi Gör
- Alışmak
- Lois Taggett'ın Uzun Takdimi
- Fransa'da Bir Çocuk
- Bu Sandviçte Mayonez Yok
- Madison Dışındaki Küçük Ayaklanma
- Tanıdığım Bir Kız
J. D. Salinger - Yayımlanmış Ama Derlenmemiş Öyküleri
- Gençler
- Kırık Öykünün Kalbi
- Piyadenin Özel Notları
- Varioni Kardeşler
- İlgili Taraflar
- Az Haşlanmış Çavuş
- Son İznin Son Günü
- Haftada Bir Kez Seni Öldürmez
- Elaine
- Yabancı
- Ben Deliyim
- 1941'de Hiç Beli Olmayan Bir Genç Kız
- Ters Orman
- Mavi Melodi
- Hapworth 16,1924
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