İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'ya Benzeyen Fotoğrafını Paylaştı

Barış Akarsu: Merhaba filminde, Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz instagram hesabından ilk kez filmdeki görüntüsünü paylaştı. Görseli görenler gerçekten de Barış Akarsu’ya benzemiş yorumları yaptı. 2007 yılında trafik kazasıyla aramızdan ayrılan genç Rock yıldızı Barış Akarsu’nun bugün hala sevenleri tarafından unutulmadığını biliyoruz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, asla da unutulmayacak gibi.

Onu tanıdığımız ilk günden bu yana, kendisini hem karakteriyle hem de müziği ve sesiyle sevdiren şarkıcının kısacık ömrüne sığdırdığı başarılarının filme alınacağını duymak, hayranlarını çok sevindirmişti. Filmden bir fragman da paylaşıldı ancak İsmail Ege Şaşmaz’ın, Barış Akarsu’ya ne kadar benzetildiği görünmüyordu.

Şimdi ise paylaşılan görselle, İsmail Ege Şaşmaz’ın Barış Akarsu’ya gerçekten de ne kadar çok benzediğine şahitlik ediyoruz. Yine de kimse Barış Akarsu’ya gerçekten benzeyemez gibi.

18 Kasım 2022’de izleyicilerle buluşacak olan filme İsmail Ege Şaşmaz’ın yanında Almila Ada eşlik ediyor olacak. Filmin yönetmenliğini yapan Mert Dikmen, senaryosunu Can Yanar ile birlikte kaleme aldı.

Umarız ki Barış Akarsu’nun filme alınan hayatı izleyicilerle buluşturulduğunda hayal kırıklığı yaşatmaz. Biyografik filmlerin maalesef ki böyle bir etkisi olabiliyor. Bakalım, filmi sabırsızlıkla bekliyor olacağız.

Filmin daha önce yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Barış Akarsu: Merhaba Fragman