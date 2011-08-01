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İşinize Yarayacak CS:GO Çalışan Hile Kodları

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:29 - Tarih: 06 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen, Counter-Strike serisinin dördüncü oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), milyonlarca oyuncu tarafından oldukça sevilen bir oyun. Bu yazımızda da CS:GO hile kodları neler onları göreceğiz. Counter Strike çalışan hile kodları arkadaşlarınızla ya da botlarla oynarken kullanabileceğiniz şekildedir. Gerçek oyunlar sırasında kullanılamadığını belirtelim.

CS:GO Çalışan Hile Kodları

İşinize Yarayacak CS:GO Çalışan Hile Kodları

  • Sv_cheats 1 : Kullanacağınız hileleri aktif etmeye yarar.
  • R_drawothermodels 2 : CS:GO Wall hack hilesi. Wall hack açmaya yarar.
  • R_drawothermodels 1 : CS:GO Wall hack hilesi. Wall hack kapatmaya yarar.
  • Mp_limitteams 0 : Limitleri kaldırır.
  • Mp_freezetime 0 : Round başındaki bekleme süresini sıfırlar.
  • Sv_infinite_ammo 1 : Sınırsız mermi ve bomba verir.
  • sv_infinite_ammo 2 : Mermi ve bomba limitini sınırsız yapar. Ancak bu kodda şarjör bitiminde ‘reload’ yapılmalıdır.
  • Bot_kill : Oyundaki bütün botları öldürür.
  • God : Sınırsız can kazandırır.
  • mp_roundtime 60 : Daha uzun süreli mücadele için her round süresinin 60 dakika olması sağlanır.
  • mp_buytime 9999 : Satın alma(alışveriş) süresinin sınırsız olmasını sağlar. Böylelikle istediğiniz anda silah gibi ihtiyaç duyulan teçhizatlar satın alınabilir.
  • mp_roundtime_defuse 60 : Her oyunda round süresini 60 dakika yapar.
  • mp_maxmoney 60000 : Oyunda para limitini en yüksek 60.000 olmasını sağlar.
  • mp_startmoney 60000 : Round-oyun başlama parasını 60.000 yapar.
  • mp_autoteambalance 0 : Takımlar içerisindeki dengeleme özelliği sonlandırılır.
  • Bot_add_t : Teröristlere bot ekler.
  • Bot_add_ct : Anti-teröristlere bot ekler.
  • Bot_kick : Bütün botları kaldırır.
  • Give weapon_[silah ismi] : İstediğiniz silahı almanızı sağlar.
  • net_graph 1 : Bağlantı durumu ve FPS değeri izlemeyi açma.
  • cl_showfps 1 : FPS değerleri ekranda sol üstte yer alır.
  • scr_conspeed : Konsolda daha hızlı ve daha yavaş açma özelliği kullanılır. Bu noktada kullanılabilecek en fazla değer ‘9999’ şeklindedir.
  • scr_centertime : Oyunda çıkan yazıların ekranda kalma süresini belirler.
  • hud_centerid 1 : Hedef alınan oyuncunun nicki üzerinde yazar.
  • hud_fastswitch 1 : Slotta bulunan silahı hızlı seçer.
  • hud_deathnotice_time : Takımlarda ölen kişilerin nicklerinin ne kadar süre yazacağını belirler.
  • con_color : Ekran ve konsol yazılarının renklerini ayarlar.
  • sv_grenade_trajectory 1 : Bomba atıldığında bombanın gittiği yönde gidiş izi oluşur.
  • sv_grenade_trajectory_time 10 : Bomba atıldığında arkasından çıkan gidiş yönü izi 10 saniye sürer.
  • sv_showimpacts 1 : Silah atışlarında mermi sıkılan yere mavi, vardığı hedefte kırmızı renk çıkartır.
  • sv_showimpacts_time 10: Mermilerin arkasından çıkan gidiş yönü izleri 10 saniye sürer.

CS:GO Silah Hile Kodları

Counter Strike silah hileleri için de birçok kod bulunuyor. İşte bunlar;

  • give weapon_m4a1_silencer : M4A1 S (SILENCER) silahı alır.
  • give weapon_m4a1 : M4 silahı alır.
  • give weapon_ak47 : AK-47 silahı alır.
  • give weapon_aug : AUG silahı alır.
  • give weapon_awp : AWP silahı alır.
  • give weapon_bizon : PP-Bizon silahı alır.
  • give weapon_famas : FAMAS silahı alır.
  • give weapon_g3sg1 : G3SG1 silahı alır.
  • give weapon_galilar : Galil AR silahı alır.
  • give weapon_m249 : M249 silahı alır.
  • give weapon_mac10 : MAC10 silahı alır.
  • give weapon_mag7 : Mag-7 silahı alır.
  • give weapon_mp7 : MP7 silahı alır.
  • give weapon_mp9 : MP9 silahı alır.
  • give weapon_negev : Negev silahı alır.
  • give weapon_nova : Nova silah alır.
  • give weapon_scar20 : SCAR-20 alır.
  • give weapon_sg553 : SG553 silahı alır.
  • give weapon_ssg08 : SSG08 silahı alır.
  • give weapon_ump45 : UMP silahı alır.
  • give weapon_xm1014 : XM1014 silahı alır.
  • give weapon_deagle : Deset Eagle silahı alır.
  • give weapon_elite : Çift Baretta silahı alır.
  • give weapon_fiveseven : Five-Seven silahı alır.
  • give weapon_glock : Glock-18 silahı alır.
  • give weapon_hkp2000 : P2000 silahı alır.
  • give weapon_tec9 : Tec-9 silahı alır.
  • give weapon_hegrenade : El Bombası verir.
  • give weapon_c4 : C4 bombası verir.
  • give weapon_flashbang : Flaş Bombası verir.
  • give weapon_incgrenade : Yanıcı Bomba verir.
  • give weapon_molotov : Molotof verir.
  • give weapon_smokegrenade : Sis Bombası verir.
  • give weapon_taser : Zeus verir

CS:GO çalışan hile kodları olarak bunları sıralayabiliriz. Tekrar hatırlatalım bu hile kodları gerçek oyunlar sırasında kullanılmamaktadır. Bu konuda yorum yapmak isterseniz, aşağıdan yazabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz...


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