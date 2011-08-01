Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen, Counter-Strike serisinin dördüncü oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), milyonlarca oyuncu tarafından oldukça sevilen bir oyun. Bu yazımızda da CS:GO hile kodları neler onları göreceğiz. Counter Strike çalışan hile kodları arkadaşlarınızla ya da botlarla oynarken kullanabileceğiniz şekildedir. Gerçek oyunlar sırasında kullanılamadığını belirtelim.

İşinize Yarayacak CS:GO Çalışan Hile Kodları

Sv_cheats 1 : Kullanacağınız hileleri aktif etmeye yarar.

: Kullanacağınız hileleri aktif etmeye yarar. R_drawothermodels 2 : CS:GO Wall hack hilesi. Wall hack açmaya yarar.

: CS:GO Wall hack hilesi. Wall hack açmaya yarar. R_drawothermodels 1 : CS:GO Wall hack hilesi. Wall hack kapatmaya yarar.

: CS:GO Wall hack hilesi. Wall hack kapatmaya yarar. Mp_limitteams 0 : Limitleri kaldırır.

: Limitleri kaldırır. Mp_freezetime 0 : Round başındaki bekleme süresini sıfırlar.

: Round başındaki bekleme süresini sıfırlar. Sv_infinite_ammo 1 : Sınırsız mermi ve bomba verir.

: Sınırsız mermi ve bomba verir. sv_infinite_ammo 2 : Mermi ve bomba limitini sınırsız yapar. Ancak bu kodda şarjör bitiminde ‘reload’ yapılmalıdır.

: Mermi ve bomba limitini sınırsız yapar. Ancak bu kodda şarjör bitiminde ‘reload’ yapılmalıdır. Bot_kill : Oyundaki bütün botları öldürür.

: Oyundaki bütün botları öldürür. God : Sınırsız can kazandırır.

: Sınırsız can kazandırır. mp_roundtime 60 : Daha uzun süreli mücadele için her round süresinin 60 dakika olması sağlanır.

: Daha uzun süreli mücadele için her round süresinin 60 dakika olması sağlanır. mp_buytime 9999 : Satın alma(alışveriş) süresinin sınırsız olmasını sağlar. Böylelikle istediğiniz anda silah gibi ihtiyaç duyulan teçhizatlar satın alınabilir.

: Satın alma(alışveriş) süresinin sınırsız olmasını sağlar. Böylelikle istediğiniz anda silah gibi ihtiyaç duyulan teçhizatlar satın alınabilir. mp_roundtime_defuse 60 : Her oyunda round süresini 60 dakika yapar.

: Her oyunda round süresini 60 dakika yapar. mp_maxmoney 60000 : Oyunda para limitini en yüksek 60.000 olmasını sağlar.

: Oyunda para limitini en yüksek 60.000 olmasını sağlar. mp_startmoney 60000 : Round-oyun başlama parasını 60.000 yapar.

: Round-oyun başlama parasını 60.000 yapar. mp_autoteambalance 0 : Takımlar içerisindeki dengeleme özelliği sonlandırılır.

: Takımlar içerisindeki dengeleme özelliği sonlandırılır. Bot_add_t : Teröristlere bot ekler.

: Teröristlere bot ekler. Bot_add_ct : Anti-teröristlere bot ekler.

: Anti-teröristlere bot ekler. Bot_kick : Bütün botları kaldırır.

: Bütün botları kaldırır. Give weapon_[silah ismi] : İstediğiniz silahı almanızı sağlar.

: İstediğiniz silahı almanızı sağlar. net_graph 1 : Bağlantı durumu ve FPS değeri izlemeyi açma.

: Bağlantı durumu ve FPS değeri izlemeyi açma. cl_showfps 1 : FPS değerleri ekranda sol üstte yer alır.

: FPS değerleri ekranda sol üstte yer alır. scr_conspeed : Konsolda daha hızlı ve daha yavaş açma özelliği kullanılır. Bu noktada kullanılabilecek en fazla değer ‘9999’ şeklindedir.

: Konsolda daha hızlı ve daha yavaş açma özelliği kullanılır. Bu noktada kullanılabilecek en fazla değer ‘9999’ şeklindedir. scr_centertime : Oyunda çıkan yazıların ekranda kalma süresini belirler.

: Oyunda çıkan yazıların ekranda kalma süresini belirler. hud_centerid 1 : Hedef alınan oyuncunun nicki üzerinde yazar.

: Hedef alınan oyuncunun nicki üzerinde yazar. hud_fastswitch 1 : Slotta bulunan silahı hızlı seçer.

: Slotta bulunan silahı hızlı seçer. hud_deathnotice_time : Takımlarda ölen kişilerin nicklerinin ne kadar süre yazacağını belirler.

: Takımlarda ölen kişilerin nicklerinin ne kadar süre yazacağını belirler. con_color : Ekran ve konsol yazılarının renklerini ayarlar.

: Ekran ve konsol yazılarının renklerini ayarlar. sv_grenade_trajectory 1 : Bomba atıldığında bombanın gittiği yönde gidiş izi oluşur.

: Bomba atıldığında bombanın gittiği yönde gidiş izi oluşur. sv_grenade_trajectory_time 10 : Bomba atıldığında arkasından çıkan gidiş yönü izi 10 saniye sürer.

: Bomba atıldığında arkasından çıkan gidiş yönü izi 10 saniye sürer. sv_showimpacts 1 : Silah atışlarında mermi sıkılan yere mavi, vardığı hedefte kırmızı renk çıkartır.

: Silah atışlarında mermi sıkılan yere mavi, vardığı hedefte kırmızı renk çıkartır. sv_showimpacts_time 10: Mermilerin arkasından çıkan gidiş yönü izleri 10 saniye sürer.

CS:GO Silah Hile Kodları

Counter Strike silah hileleri için de birçok kod bulunuyor. İşte bunlar;

give weapon_m4a1_silencer : M4A1 S (SILENCER) silahı alır.

: M4A1 S (SILENCER) silahı alır. give weapon_m4a1 : M4 silahı alır.

: M4 silahı alır. give weapon_ak47 : AK-47 silahı alır.

: AK-47 silahı alır. give weapon_aug : AUG silahı alır.

: AUG silahı alır. give weapon_awp : AWP silahı alır.

: AWP silahı alır. give weapon_bizon : PP-Bizon silahı alır.

: PP-Bizon silahı alır. give weapon_famas : FAMAS silahı alır.

: FAMAS silahı alır. give weapon_g3sg1 : G3SG1 silahı alır.

: G3SG1 silahı alır. give weapon_galilar : Galil AR silahı alır.

: Galil AR silahı alır. give weapon_m249 : M249 silahı alır.

: M249 silahı alır. give weapon_mac10 : MAC10 silahı alır.

: MAC10 silahı alır. give weapon_mag7 : Mag-7 silahı alır.

: Mag-7 silahı alır. give weapon_mp7 : MP7 silahı alır.

: MP7 silahı alır. give weapon_mp9 : MP9 silahı alır.

: MP9 silahı alır. give weapon_negev : Negev silahı alır.

: Negev silahı alır. give weapon_nova : Nova silah alır.

: Nova silah alır. give weapon_scar20 : SCAR-20 alır.

: SCAR-20 alır. give weapon_sg553 : SG553 silahı alır.

: SG553 silahı alır. give weapon_ssg08 : SSG08 silahı alır.

: SSG08 silahı alır. give weapon_ump45 : UMP silahı alır.

: UMP silahı alır. give weapon_xm1014 : XM1014 silahı alır.

: XM1014 silahı alır. give weapon_deagle : Deset Eagle silahı alır.

: Deset Eagle silahı alır. give weapon_elite : Çift Baretta silahı alır.

: Çift Baretta silahı alır. give weapon_fiveseven : Five-Seven silahı alır.

: Five-Seven silahı alır. give weapon_glock : Glock-18 silahı alır.

: Glock-18 silahı alır. give weapon_hkp2000 : P2000 silahı alır.

: P2000 silahı alır. give weapon_tec9 : Tec-9 silahı alır.

: Tec-9 silahı alır. give weapon_hegrenade : El Bombası verir.

: El Bombası verir. give weapon_c4 : C4 bombası verir.

: C4 bombası verir. give weapon_flashbang : Flaş Bombası verir.

: Flaş Bombası verir. give weapon_incgrenade : Yanıcı Bomba verir.

: Yanıcı Bomba verir. give weapon_molotov : Molotof verir.

: Molotof verir. give weapon_smokegrenade : Sis Bombası verir.

: Sis Bombası verir. give weapon_taser : Zeus verir

CS:GO çalışan hile kodları olarak bunları sıralayabiliriz. Tekrar hatırlatalım bu hile kodları gerçek oyunlar sırasında kullanılmamaktadır. Bu konuda yorum yapmak isterseniz, aşağıdan yazabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz...