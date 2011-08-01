Bilmeniz Gereken Counter Strike Oyun Terimleri Nelerdir?

Takımlı online oyunlarda birçok oyun içi terimler vardır. Bunlar ile ortak bir dil oluşur ve takım içi iletişim daha kolay sağlanır. Counter Strike oyun terimleri, genelde yabancı dildedir ve oyuncular tarafından kullanılmaktadır. Sadece Counter Strike değil, birçok online oyunda kullanılan oyun terimleri nelermiş birlikte inceleyelim...

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Online Oyunlarda Kullanılan Oyun Terimleri

Boost: Oyun içinde alınan bir görevi takım arkadaşları yardımıyla yapmak anlamına gelir.

Oyun içinde alınan bir görevi takım arkadaşları yardımıyla yapmak anlamına gelir. Bait: Yemlemek anlamındadır.

Yemlemek anlamındadır. Caller: Takımı yöneten kaptanın CS:GO terimidir.

Takımı yöneten kaptanın CS:GO terimidir. Cyka: Ruslar tarafından online oyun camiasına tanıtılmış bir küfürdür. suka şeklinde okunur.

Ruslar tarafından online oyun camiasına tanıtılmış bir küfürdür. suka şeklinde okunur. Drop: Oyunda silahın yere bırakılması anlamına gelir.

Oyunda silahın yere bırakılması anlamına gelir. Ninja Defuse: Counter Strike oynarken terörist takımın farkına varmasına engel olarak bombayı imha etmek anlamındadır.

Counter Strike oynarken terörist takımın farkına varmasına engel olarak bombayı imha etmek anlamındadır. Demo: Rekabetçi oyunların save dosyaları için kullanılır.

Rekabetçi oyunların save dosyaları için kullanılır. Smurf: Online oyunlar yüksek rütbeli oyuncular kimliklerini gizleyerek düşük rütbeli insanlarla oynamak için yeni hesap açabilirler. Buna da smurf denir.

Online oyunlar yüksek rütbeli oyuncular kimliklerini gizleyerek düşük rütbeli insanlarla oynamak için yeni hesap açabilirler. Buna da smurf denir. GLHF: "Good luck, have fun" kısaltmasıdır. İyi şanslar, iyi eğlenceler Online oyunlarda centilmenlik gereği kullanılır. Cevap olarak sana da anlamına gelen you too kısaltması "u2" kullanılır.

"Good luck, have fun" kısaltmasıdır. İyi şanslar, iyi eğlenceler Online oyunlarda centilmenlik gereği kullanılır. Cevap olarak sana da anlamına gelen you too kısaltması "u2" kullanılır. GG: Good game anlamına gelir. Oyundan çıkarken kullanılır.

Good game anlamına gelir. Oyundan çıkarken kullanılır. Legged: Kuvvetli silahlardan biriyle rakibi vurup tek sıkımlık canını bırakmak anlamındadır.

Kuvvetli silahlardan biriyle rakibi vurup tek sıkımlık canını bırakmak anlamındadır. Buy Out: İlk yarı biterken ya da son oyunda en çok ekipmanı almak için paranın tamamını kullanmak anlamına gelir.

İlk yarı biterken ya da son oyunda en çok ekipmanı almak için paranın tamamını kullanmak anlamına gelir. Save: Kaybedeceğinizi anladığınızda çatışmaya girip ölmeden silahlarınızı sonraki tura taşımanız anlamında kullanılır.

Kaybedeceğinizi anladığınızda çatışmaya girip ölmeden silahlarınızı sonraki tura taşımanız anlamında kullanılır. Eco Round: Bu roundda oyun içi paranızı tasarruflu kullanır ve gereksiz alımlar yapmazsınız.

Bu roundda oyun içi paranızı tasarruflu kullanır ve gereksiz alımlar yapmazsınız. Lit/Toggle: Counter Strike: Global Offensive’de rakip sağlığının ne kadar kaldığını belirtmek için kullanılır.

Counter Strike: Global Offensive’de rakip sağlığının ne kadar kaldığını belirtmek için kullanılır. Ace: "Ace atmak" olarak bilinir. En muazzam başarıdır. Tek kişi olarak karşıdaki herkesi öldürürse "Ace atmış" olunur.

"Ace atmak" olarak bilinir. En muazzam başarıdır. Tek kişi olarak karşıdaki herkesi öldürürse "Ace atmış" olunur. GH: "Good Half" kısaltmasıdır. GG (good game)’nin bir türevidir. İyi bir yarı geçtiği anlamına gelir.

"Good Half" kısaltmasıdır. GG (good game)’nin bir türevidir. İyi bir yarı geçtiği anlamına gelir. NS: "Nice Shot" kısaltmasıdır. İyi atış anlamına gelir.

"Nice Shot" kısaltmasıdır. İyi atış anlamına gelir. NT: "Nice Try" kısaltmasıdır. İyi deneme anlamına gelir.

"Nice Try" kısaltmasıdır. İyi deneme anlamına gelir. Wall Bang: Kutu, kapı gibi yerlere vurarak arkasındaki rakipleri öldürmek anlamına gelir.

Kutu, kapı gibi yerlere vurarak arkasındaki rakipleri öldürmek anlamına gelir. Nade Stacking: Birçok bombayı aynı yere atmak anlamındadır.

Birçok bombayı aynı yere atmak anlamındadır. Stack: Tüm takımın aynı noktaya hareket etmesi ya da aynı noktada pusu kurması anlamındadır.

Tüm takımın aynı noktaya hareket etmesi ya da aynı noktada pusu kurması anlamındadır. Pick: Genellikle sniper kullanan bir oyuncunun, haritanın belli taktiksel bölgelerinde pusu kurarak fark edilmeden düşmanları indirmesidir.

Genellikle sniper kullanan bir oyuncunun, haritanın belli taktiksel bölgelerinde pusu kurarak fark edilmeden düşmanları indirmesidir. Rotate: Bir oyuncunun haritanın belli taktiksel bölgesinden diğerine hareket etmesi anlamında kullanılan oyun terimidir.

Bir oyuncunun haritanın belli taktiksel bölgesinden diğerine hareket etmesi anlamında kullanılan oyun terimidir. WP: "Well Played" kısaltmasıdır. İyi oynadın anlamındadır.

"Well Played" kısaltmasıdır. İyi oynadın anlamındadır. BM: " Bad Mannered" kısaltmasıdır. Kötü huylu oyuncuları işaretlemek için kullanılan CS:GO terimidir.

Bad Mannered" kısaltmasıdır. Kötü huylu oyuncuları işaretlemek için kullanılan CS:GO terimidir. PUG: "Pick Up Game" kalıbının kısaltmasıdır. Takımı sırtlayan kahraman oyuncuyu yüceltmek için kullanılır.

"Pick Up Game" kalıbının kısaltmasıdır. Takımı sırtlayan kahraman oyuncuyu yüceltmek için kullanılır. Strat: Takım oyunlarında 'Strateji' anlamında kullanılır.

Takım oyunlarında 'Strateji' anlamında kullanılır. Rush: Belli bir taktiksel bölgeye olağanca hızla koşturmak anlamındadır.

Belli bir taktiksel bölgeye olağanca hızla koşturmak anlamındadır. Walk: Shift’e basılı tutularak yapılan sessizce yürüme anlamına gelir. Rakipli oyunlarda rakibin ayak sesinizi anlamasını engellemek için kullanılır.

Shift’e basılı tutularak yapılan sessizce yürüme anlamına gelir. Rakipli oyunlarda rakibin ayak sesinizi anlamasını engellemek için kullanılır. PCW: Takımla yapılan taktik & pratik çalışmaların genel terimidir.

Takımla yapılan taktik & pratik çalışmaların genel terimidir. Gooshed / Dinked: Kask takmayan düşmanı düşük kalibreli bir silahla kafadan vurmak anlamında kullanılır.

Kask takmayan düşmanı düşük kalibreli bir silahla kafadan vurmak anlamında kullanılır. Noob: Aslında "newbie" kelimesinden türeyen bir terimdir. Ancak online oyunlarda kaba bir tariftir ve söylenen kişinin vasıfsız olduğunu anlatmak için kullanılır Dalga geçme eylemidir.

Aslında "newbie" kelimesinden türeyen bir terimdir. Ancak online oyunlarda kaba bir tariftir ve söylenen kişinin vasıfsız olduğunu anlatmak için kullanılır Dalga geçme eylemidir. Catwalk: Dust 2 haritasında Short bölgesinin diğer yaygın kullanılan adıdır.

Counter Strike oyun terimleri olarak hazırladığımız bu içeriğimiz genel olarak online oyun terimleri olarak da geçer. Bunlara ek sizin eklemek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz...