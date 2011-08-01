iPhone 16 Pro Max'in Maliyeti Ortaya Çıktı!

Apple, 9 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 16 serisini tanıtarak akıllı telefon pazarında önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Yeni modellerin teknik özellikleri ve fiyatları yoğun tartışmalara yol açtı. Özellikle iPhone 16 Pro Max'in maliyetinin ortaya çıkması, Apple’ın kâr marjını gözler önüne serdi.

iPhone 16 Pro Max’in Üretim Maliyeti

Yeni iPhone 16 Pro Max, Türkiye’de 99.999 TL’lik bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Apple, bu modelde tasarımda belirgin bir değişiklik sunmasa da, iPhone 15 serisindeki sıkıntılara yönelik önemli geliştirmeler yaptı. Ayrıca, önceki nesilde bulunmayan yeni Deklanşör Tuşu da bu modelde yer alıyor.

TD Cowen'den edinilen bilgilere göre, iPhone 16 Pro Max’in üretim maliyeti 485 dolar (yaklaşık 16.595 TL) olarak belirlendi. ABD'de ise başlangıç fiyatı 1.199 dolar. Geçen yıl çıkan iPhone 15 Pro Max’in maliyeti ise 453 dolardı. Bu durum, iki model arasındaki maliyet farkının 32 dolar olduğunu gösteriyor. Peki, bu farkın kaynağı nedir?

iPhone 16 Pro Max’in en yüksek maliyetli bileşenleri ekran ve üçlü arka kamera sistemi. Her iki bileşenin de maliyeti 80 dolar. Önceki modeldeki ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü 12 Megapiksel iken, bu yeni modelde 48 Megapiksele çıkarıldı; bu değişiklik kameranın maliyetini 70 dolardan 80 dolara yükseltti.

Apple, iPhone 16 Pro Max'in her bir satışından %59,6 oranında brüt kâr elde ediyor. Ancak bu hesaplama yalnızca bileşen maliyetlerine dayandığı için Ar-Ge harcamaları, personel maaşları ve diğer işletme giderleri dahil değildir. Bu nedenle, brüt kâr oranının yüksek görünmesi şaşırtıcı olmamalı.

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