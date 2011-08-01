Geçtiğimiz günlerde, iPhone 14 Plus’ın ön siparişe açıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde yine, iPhone 14 Plus’ın 14 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacağını belirtmiştik. Beklenen gün nihayet geldi ve iPhone 14 Plus, Türkiye’de satışa çıktı.

6.7 inçlik ekrana sahip model, 512 GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Fiyatında bir değişiklik var mı? diye merak ediyorsanız eğer, herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtelim.

Türkiye teknoloji mağazalarında ve ilgili marketlerde satışa çıkan iPhone 14 Plus modelinin fiyat listesi aşağıda gibidir. Stoklar tükenmeden satın almak istiyor iseniz eğer, bir bakın deriz.

iPhone 14 Plus Fiyatı Ne Kadar?