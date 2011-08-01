iPhone 13 Ailesinin Ülkemizdeki Servis Ücretleri Açıklandı

Apple eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlik ile iPhone 13 ailesini karşımıza çıkarmıştı. Şimdi de iPhone 13 ailesinin servis ve onarım ücretleri açıklandı. Açıklanan fiyatlara göre garanti kapsamında kalan iPhone 13 ailesinin değişim ücretleri; iPhone 13 Pro Max 8.299 TL, iPhone 13 Pro 7.499 TL, iPhone 13 6.459 TL ve iPhone 13 mini ise 5.559 TL olarak açıklandı.

iPhone 13 Ailesi Pil - Ekran Değişim Ücreti

Ayrıca garanti dışı kalan akıllı telefonun pil değişim maliyeti 649 TL iken; ekran değişim ücretleri de görseldeki fiyatlarda belirlendi.