Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin düşük ışık kamera performansı için yeni bir reklam videosu yayınladı. Bilindiği üzere, düşük ışıkta portre modu sadece iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max akıllı telefonlarında bulunuyor. Kamera performansıyla dikkat çeken iPhone 12 ailesinden iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in düşük ışık kamera performansında nasıl olduğunu merak ediyorsanız, paylaşılan reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
iPhone 12 Pro'nun Düşük Işıkta Selfie Çekim Performansı (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:45 - Tarih: 12 Temmuz 2021 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- iPhone 12 Pro'nun Düşük Işıkta Selfie Çekim Performansı (Video)
- Blogger'da Birden Fazla Koşul için "noindex" Ekleme Nasıl Yapılır?
- Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?
- Marvel Yapımı Animasyon Dizisinin Çıkış Tarihi ve Fragmanı Geldi
- Sinovac Araştırmacısı Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
- Standart robots.txt Dosyası Nasıl Olmalıdır?
- Samsung Galaxy S20 Serisi Temmuz Güncellemesine Başladı
- Facebook Şifrelerini Çalan Yeni Android Uygulamaları Açıklandı
- Dying Light 2 için Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
- Klavyede Siyah Beyaz Telefon İşareti (☎☏) Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.