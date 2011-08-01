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iPhone 12 Pro'nun Düşük Işıkta Selfie Çekim Performansı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:45 - Tarih: 12 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Apple iPhone 12 ProApple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin düşük ışık kamera performansı için yeni bir reklam videosu yayınladı. Bilindiği üzere, düşük ışıkta portre modu sadece iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max akıllı telefonlarında bulunuyor. Kamera performansıyla dikkat çeken iPhone 12 ailesinden iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in düşük ışık kamera performansında nasıl olduğunu merak ediyorsanız, paylaşılan reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Düşük Işık Kamera Performansına Odaklanan iPhone 12 Pro Reklamı (Video)


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