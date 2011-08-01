iPhone 12 Pro Dayanıklılık Testinde (Video)

Bükülme ve düşme testleri ile karşımıza çıkan iPhone modelleri, şimdi de dayanıklılık testine tutuldu. iPhone 12 Pro için yapılan dayanıklılık testi, oldukça zorlu aşamalardan oluşuyor. Dayanıklılığı ile dikkat çeken telefonun testten nasıl çıktığını merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izlemelisiniz.

AYRICA: iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Düşme Testi (Video)

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 ailesinin dayanıklılığı ile övünüyor. Bükülme ve düşme testinde alüminyum kasası ve Ceramic Shield ile korunan ekranının dayanıklılığını görmüştük. Yeni zorlu testte nasıl olduğuna bakalım;

AYRICA: iPhone 12 Bükülme Testi (Video)

iPhone 12 Pro Dayanıklılık Testi (Video)