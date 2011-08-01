Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

iPhone 12 Pro Dayanıklılık Testinde (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:44 - Tarih: 29 Ekim 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple iPhone 12 ProBükülme ve düşme testleri ile karşımıza çıkan iPhone modelleri, şimdi de dayanıklılık testine tutuldu. iPhone 12 Pro için yapılan dayanıklılık testi, oldukça zorlu aşamalardan oluşuyor. Dayanıklılığı ile dikkat çeken telefonun testten nasıl çıktığını merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izlemelisiniz.

AYRICA: iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Düşme Testi (Video)

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 ailesinin dayanıklılığı ile övünüyor. Bükülme ve düşme testinde alüminyum kasası ve Ceramic Shield ile korunan ekranının dayanıklılığını görmüştük. Yeni zorlu testte nasıl olduğuna bakalım;

AYRICA: iPhone 12 Bükülme Testi (Video)

iPhone 12 Pro Dayanıklılık Testi (Video)

iPhone 12 Pro Dayanıklılık Testi (Video)


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık