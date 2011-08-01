iPhone 11 için Gece Modu Reklamı Yayınlandı

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanımı yapılan, Apple iPhone 11 ailesinin yeni bir reklam videosu paylaşıldı. Gece modu özelliği ile dikkatleri çeken akıllı telefon için paylaşılan reklam videosu da, bu yeteneğine odaklanıyor. Reklam videosunda gece modu özelliği kullanılmadan ve kullanıldıktan sonra çekilen fotoğraflar karşılaştırılıyor. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler..

iPhone 11 Gece Modu Özelliği