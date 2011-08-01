Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

iPhone 11 için Gece Modu Reklamı Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:34 - Tarih: 08 Şubat 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


iPhone 11Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanımı yapılan, Apple iPhone 11 ailesinin yeni bir reklam videosu paylaşıldı. Gece modu özelliği ile dikkatleri çeken akıllı telefon için paylaşılan reklam videosu da, bu yeteneğine odaklanıyor. Reklam videosunda gece modu özelliği kullanılmadan ve kullanıldıktan sonra çekilen fotoğraflar karşılaştırılıyor. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler..

iPhone 11 Gece Modu Özelliği

iPhone 11 Gece Modu Özelliği

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri