iOS 16 Güncellemesi Yayınlandı! Hangi iPhone Modelleri Alacak?

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği, iOS 16 güncellemesi nihayet yayınlandı. Apple, iOS 16 güncellemesi ile beraber birçok yeni özelliği cihazlara getirmeyi planlıyor. Kilit ekranındaki tasarım değişiklikleri, mesajlaşma ve mail özelliği üzerinde radikal düzenlemeler, aile fotoğraf arşivi desteği, canlı metin ve görsel arama kapsamında birçok yeni özellikle beraber, cihazlar, yeni ve enerjik bir kullanım kolaylığına sahip olacak.

Apple, ayrıca güncellemeyi alacak olan cihazların bir listesini de paylaştı. Güncelleme, iPhone 8 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. iOS 16 güncellemesini alacak olan cihazların listesini hemen aşağıda bulabilirsiniz.

iOS 16 Güncellemesi Alan iPhone Modelleri