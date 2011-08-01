İnternet Dolandırıcılarının Öncelikli Tercihi: Facebook

İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde internet dolandırıcıları da atağa geçerek, özellikle 2020’de rekor kırdılar. Evden çalışma, uzaktan eğitim ve pandemiyle artan internet alışverişleri, dolandırıcıların daha da ilgisini çekiyor.

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Araştırmalara göre, ABD’de 2017’den 2019’a kadar 7,6 milyar dolarlık vurgun yapan internet dolandırıcıları, sadece 2020 yılında 4.2 milyar dolarlık zarar ile rekor kırdı.

Araştırmaya göre dolandırıcılar, daha çok flört uygulamalarında ve bazı oyun sitelerindeki insanları hedef alıyor. Sosyal medya uygulamaları da dolandırıcıların tercih ettiği platformlar arasında öncelik buluyor.