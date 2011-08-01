Facebook Şifrelerini Çalan Yeni Android Uygulamaları Açıklandı

Yararlı Android uygulamalarının yanı sıra veri hırsızlığı için kullanılan tehlikeli uygulamalar, kullanıcıların bilgilerini tehdit ediyor. Facebook şifrelerini çalan bu yeni uygulamalar, Google Play Store üzerinden kaldırıldı ve geliştirici hesapları banlandı. Sahte bir Facebook giriş sayfasına yönlendirip, bilgileri çalan dokuz uygulamayı aşağıdan inceleyebilirsiniz. Listedeki uygulamalardan biri sizde varsa, uygulamayı kaldırmanızı ve Facebook hesap bilgilerinizi değiştirmenizi öneririz.

Facebook Şifrelerini Çalan Android Uygulamaları