Instagram'da yaptığım yorumları nasıl görebilirim? diye merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Instagram'da doğrudan "yorum geçmişi" diye bir sekme bulunmasa da, geçmişte yaptığınız yorumlara ulaşmak oldukça kolaydır. Dilerseniz şimdi, "instagram'da yaptığım yorumları nasıl görebilirim?" sorusunun yanıtını adım adım veriyor olacağız.

AYRICA: Instagram'da Beğendiğim Gönderileri Nasıl Görebilirim?

Instagram'da Yaptığım Yorumları Nasıl Görebilirim?

Öncelikle, Instagram hesabınıza giriş yapın. Sol alt kısmda yer alan "Daha fazla" bağlantısına tıklayın. Açılan menüden "Hareketlerin" bölümüne giriş yapın. Buradan ise "Etkileşimler" kısmına girin. Karşınıza çıkan seçeneklerden "Yorumlar" sekmesine tıklayın. Bu bölümde, daha önce yaptığınız tüm yorumları görebilirsiniz.

Sonuç olarak umarız, Instagram'da yaptığım yorumları nasıl görebilirim? diye soranlar için bu içeriğimiz işe yaramıştır. Geçmiş etkileşimlerinizi gözden geçirmek, yanlışlıkla yaptığınız bir yorumu bulmak ya da sadece kontrol etmek istediğinizde, yukarıdaki adımları izleyerek tüm yorum geçmişinize kolayca ulaşabilirsiniz.