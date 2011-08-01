Instagram'da "Yakın Arkadaşlar" Nasıl Ayarlanır?

Instagram, paylaşımlarınızı kimlerin görüntülemesini istediğinizi belirlemenize olanak tanıyan birçok özellik sunar. Bunlardan biri olan "Yakın Arkadaşlar" listesi, sadece seçtiğiniz kişilerin hikâyelerinizi görmesini sağlar. Bu sayede daha kişisel ve sınırlı bir paylaşım deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte bu noktada Instagram'da yakın arkadaşlar listesi oluşturma adımlarıyla, paylaşımlarınızı kime gösterip kime göstermeyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımlarla bu listeyi kolayca oluşturabilirsiniz.

Yakın Arkadaşlar Listesi Nasıl Oluşturulur?

Instagram uygulamasını açın. Profilinize gidin ve sağ üst köşede yer alan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan "Ayarlar ve gizlilik" sekmesine tıklayın. Sol menüde yer alan "Yakın Arkadaşlar" bölümüne giriş yapın. Açılan sayfada yer alan arkadaş listenizdeki dilediğiniz arkadaşınızı, yakın arkadaşlar listenize kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

Sadece Yakın Arkadaşlarla Hikâye Paylaşma

Hikâye oluştururken, ekranın alt bölümünde "Yakın Arkadaşlar" seçeneğini göreceksiniz.

Bu seçeneği seçtiğinizde, hikâyeniz yalnızca bu listedeki kişiler tarafından görüntülenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Listeye eklediğiniz kişilere herhangi bir bildirim gitmez, yani listenizde olduklarını bilmezler.

Ancak, hikâyenizin çevresinde beliren yeşil çerçeve, bu paylaşımın yalnızca Yakın Arkadaşlar'a yapıldığını gösterebilir.

Listenizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, yeni kişiler ekleyebilir ya da mevcut kişileri çıkarabilirsiniz.

Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" özelliği, sosyal medya deneyiminizi daha kişisel ve kontrollü hâle getirmek için tasarlanmıştır. Bu sayede kimlerle neyi paylaşacağınıza siz karar verirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade etmek ve sadece gerçekten görmesini istediklerinizle bağlantı kurmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.