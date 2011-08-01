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Instagram'da Paylaştığım Reels Videolarımı Nasıl Görebilirim?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 17:16 - Tarih: 14 Mayıs 2025 - Yorum: 0

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InstagramInstagram'da paylaştığınız Reels videolarınızı görmek istiyorsanız, bu içeriğimiz tam size göre! Bildiğiniz gibi Instagram, Reels videolarıyla kısa ama etkileyici içerikler oluşturulmasına olanak tanıyor. Peki, daha önceden paylaştığınız Reels videolarınızı nerede bulabilirsiniz? Aşağıdaki adımlar sayesinde Reels içeriklerinize kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara geçelim.

AYRICA: Instagram'da Tüm Gönderilerimi Nasıl Görebilirim?

Instagram'da Paylaştığım Reels Videolarımı Nasıl Görebilirim?

Instagram'da Paylaştığım Reels Videolarımı Nasıl Görebilirim?
  1. Öncelikle, Instagram hesabınıza giriş yapın.
  2. Sol alt kısmda yer alan "Daha fazla" bağlantısına tıklayın.
  3. Açılan menüden "Hareketlerin" bölümüne giriş yapın.
  4. Buradan ise "Fotoğraflar ve videolar" kısmına girin.
  5. Karşınıza çıkan seçeneklerden "Reels" sekmesine tıklayın. Bu bölümde, daha önce paylaştığınız tüm Reels videolarınıza ulaşabilirsiniz.

Instagram'da paylaştığım Reels videolarımı nasıl görebilirim? sorusunun cevabı işte bu kadar basit. Bu basit adımlarla hem Reels videolarınıza yeniden göz atabilir hem de Instagram'daki etkileşiminizi daha bilinçli bir şekilde yönetebilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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