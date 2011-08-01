Instagram'da birileri sizi bir fotoğrafa veya videoya etiketlediğinde, bu gönderiler profilinizin belirli bir bölümünde toplanır. Bu içeriklerdeki etiketleri görmek ve düzenlemek de oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip ederek, Instagram'da etiketlendiğiniz gönderilere kolayca erişebilirsiniz.

AYRICA: Instagram'da "Kaydedilenler" Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Instagram'da Etiketlendiğim Gönderileri Nasıl Görebilirim?

Öncelikle, Instagram hesabınıza giriş yapın. Profil sayfanıza gelerek, "Etiketlenenler" sekmesine tıklayın. Bu bölümde, etiketlendiğiniz tüm gönderileri bir arada görebilirsiniz.

Sonuç olarak, Instagram'da etiketlendiğiniz gönderileri görmek için profilinizdeki "Etiketlenenler" sekmesine tıklamanız yeterlidir. Dilerseniz bu etiketleri gizleyebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Gizlilik ayarlarınızı düzenleyerek, daha kontrollü bir deneyim sağlayabilirsiniz.