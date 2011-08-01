Instagram feedback required hatası, birçok kişi tarafından karşılaşılabiliyor. Ancak İnternet üzerinde bu yönde yanlış bilgiler mevcut. Çünkü bu durum her zaman salt Instagram güncellemesi v.b. ile ilgili değil. Bu gibi bir durum ile karşılaşılmasının en temel sebebi, aynı anda çok fazla kişiye takip isteği göndermenizden kaynaklanmaktadır. Instagram feedback required hatası çözümü olarak ise, öncelikle IP adresinizin değişmesi için, internetinizi kapatıp, açmanız gerekebiliyor. Ancak bu da olmazsa, kalıcı çözüm yolu hiçbir şey yapmamak olacaktır. Yani 24 saat bekledikten sonra, hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Instagram "feedback required" Hatası ve Çözümü
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:14 - Tarih: 06 Temmuz 2023 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Instagram "feedback required" Hatası ve Çözümü
- WhatsApp'ta Sohbeti Dışarı Aktarma Nasıl Yapılır?
- Blogger'da "www" Yönlendirmesi için Alternatif Yöntem
- Google DNS Domain Önbellek Temizleme Nasıl Yapılır?
- macOS için Günü Verimli Kılan Uygulama: Day Progress
- WhatsApp'ta Sohbet Kilitleme Nasıl Yapılır?
- macOS "UpNote" Not Defteri Silme Nasıl Yapılır?
- macOS "UpNote" Not Defteri Adı Nasıl Değiştirilir?
- macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Nasıl Yüklenir?
- Instagram GIF İçerikli Yorumlara İzin Verme - GIF İçerikli Yorumları Engelleme Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.