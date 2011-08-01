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Instagram "feedback required" Hatası ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:14 - Tarih: 06 Temmuz 2023 - Yorum: 0

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Instagram "feedback required" Hatası ve ÇözümüInstagram feedback required hatası, birçok kişi tarafından karşılaşılabiliyor. Ancak İnternet üzerinde bu yönde yanlış bilgiler mevcut. Çünkü bu durum her zaman salt Instagram güncellemesi v.b. ile ilgili değil. Bu gibi bir durum ile karşılaşılmasının en temel sebebi, aynı anda çok fazla kişiye takip isteği göndermenizden kaynaklanmaktadır. Instagram feedback required hatası çözümü olarak ise, öncelikle IP adresinizin değişmesi için, internetinizi kapatıp, açmanız gerekebiliyor. Ancak bu da olmazsa, kalıcı çözüm yolu hiçbir şey yapmamak olacaktır. Yani 24 saat bekledikten sonra, hesabınıza giriş yapabilirsiniz.


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