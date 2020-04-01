Bir önceki Instagram ile ilgili içeriğimizde, Instagram bilgisayardan mesaj (DM) silmek ile ilgili adımları paylaşmıştık, siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Gelen güncelleme ile artık, Instagram'da bilgisayardan mesaj atmak da mümkün kılındı. Yani artık mesaj atarkan yorulmaya da gerek kalmadı. Instagram bilgisayardan DM atmak için ise, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

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Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Atmak (Gerçek Çözüm)

1) Öncelikle mesaj butonuna tıklıyoruz.

2) Akabinde Direct butonuna tıklayalım.

3) Mesaj göndereceğimiz kişinin üzerine tıklayalım.

4) Ardından ise İleri bağlantısına tıklıyoruz.

5) Mesaj kutucuğuna mesajımızı yazabiliriz.

6) Gördüğünüz gibi mesajımızı göndermiş olduk.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, bilgisayardan Instagram'da mesaj göndermek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiş olduk. Sizler de bu yöntemi kullanarak, bilgisayardan DM atma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olacaktır. Instagram'ı bu faydalı güncellemesi için ayrıca kutluyoruz.