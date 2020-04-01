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Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Atmak (Gerçek Çözüm)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:30 - Tarih: 13 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Atmak (Gerçek Çözüm)Bir önceki Instagram ile ilgili içeriğimizde, Instagram bilgisayardan mesaj (DM) silmek ile ilgili adımları paylaşmıştık, siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Gelen güncelleme ile artık, Instagram'da bilgisayardan mesaj atmak da mümkün kılındı. Yani artık mesaj atarkan yorulmaya da gerek kalmadı. Instagram bilgisayardan DM atmak için ise, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?

Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Atmak (Gerçek Çözüm)

1) Öncelikle mesaj butonuna tıklıyoruz.

Instagram Bilgisayardan Mesaj Göndermek

2) Akabinde Direct butonuna tıklayalım.

Instagram Bilgisayardan Mesaj Göndermek

3) Mesaj göndereceğimiz kişinin üzerine tıklayalım.

Instagram Bilgisayardan Mesaj Göndermek

4) Ardından ise İleri bağlantısına tıklıyoruz.

Instagram Bilgisayardan Mesaj Göndermek

5) Mesaj kutucuğuna mesajımızı yazabiliriz.

Instagram Bilgisayardan Mesaj Göndermek

6) Gördüğünüz gibi mesajımızı göndermiş olduk.

Instagram Bilgisayardan Mesaj Göndermek

Sonuç olarak bu içeriğimizde, bilgisayardan Instagram'da mesaj göndermek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiş olduk. Sizler de bu yöntemi kullanarak, bilgisayardan DM atma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olacaktır. Instagram'ı bu faydalı güncellemesi için ayrıca kutluyoruz.

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