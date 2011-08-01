Infinix Note 30 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, Note 30 modelini Türkiye’de düzenlediği bir etkinlikle tanıttı. Bütçe dostu ve dikkat çeken özelliklere sahip cihazları ile adından söz ettiren Infinix, Note 30 akıllı telefon modelini Türkiye pazarına sundu. İşte, Infinix Note 30 özellikleri ve fiyatı!

Infinix Note 30 Özellikleri

Infinix Note 30, gücünü MediaTek Helio G99 (6nm) işlemcisinden alıyor. 6.78 inç, FHD+ IPS LCD ve 120 hz yenileme hızına sahip ekranı ile 1080 x 2460 çözünürlüğe, 240 hz dokunma örnekleme oranına ve 8 GB RAM’e sahip.

Arka paneli mat kaplamalı bir görünüme sahip olan Infinix 30 Note’un ana kamerası OmniVision OV64B ve sensörlü 64 MP’den oluşuyor. Ana kameraya ise 2 MP derinlik sensörlü kamera eşlik ediyor. Akıllı telefonun ön kamerası donanımı ise 16 MP. 128 ve 256 GB depolama alanı sunan cihaz, Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

45W hızlı şarj desteği veren Note 30, 5000 mAh kapasiteli bir pille donatılmış durumda ve telefon, başka cihazları şarj edebilme yetisine sahip. Yalnızca 30 dakikada %75 şarj kapasitesine ulaşılabiliyor ve 5 dakikalık bir şarj dolumu ile 5.5 saat konuşma, 2 saat oyun ve 3 saat video izleme süresi sağlayabiliyor.

Bypass şarj teknolojisine sahip olan cihaz, özellikle oyun sırasında aşırı ısınma sorununu engelliyor. JBL ses teknolojisi ile kişiselleştirilmiş, yüksek hoparlör deneyimi sunan akıllı telefonun parmak izi entegresi ise modelin yan tarafına monte edilmiş.

Infinix Note 30 Renk ve Fiyatı

Gün batımı altını, siyah ve kozmik mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan telefonun 128 GB depolama alanına sahip modeli 9.499 TL, 256 GB depolama alanına sahip modeli ise 9.999 TL olarak duyuruldu.