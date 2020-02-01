Kısa bir süre önce Türkiye'de tekrar erişime açılan Imgur, oldukça fazla kullanılan bir resim paylaşım plâtformu olarak dile getirilebilir. Dolayısı ile Imgur.com'un ülkemizde tekrar aktive olması sevindirici bir durum. Peki, biz web geliştiricileri için ne ifade ediyor bu durum? Elbette, kaliteli bir backlink kaynağı. Şunu unutmamak gerekir ki, profil backlink eskisi gibi çok avantaj sağlamaz. Ancak ömürlük backlink kaynakları ile backlink edinmenin de bir zararı yoktur diye düşünüyoruz. Bu yüzden aşağıdaki adımları izleyrek siz de Imgur'dan backlink almak nasıl oluyor, hemen bugün öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Eğlenceli Bir Mecra: Imgur Nedir? Ne İşe Yarar?

Imgur ile Kaliteli Backlink Almayı Unutmayın

1) Öncelikle About sekmesine tıklayın.

2) Kalem simgesine tıklıyoruz ardından.

3) Son olarak ise web sitenizin tam URL'sini açılan kutucuğa girin ve Save butonuna tıklayarak da işlemleri tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar...