Imgur Erişim Yasağı Kaldırıldı

Ülkemizde 2015 yılından bu zamana kadar kapalı olan Imgur, yasağının kaldırılmasından sonra açıldı. Reddit ve benzeri yabancı forum sitelerinde tercih edilen ve dünyanın en çok kullanılan görsel paylaşım sitesi olan Imgur'a artık VPN kullanmadan ya da DNS değiştirmeden ulaşabilirsiniz.