Huawei Pura 80 Ultra Tanıtıldı: Kamera Özellikleriyle Öne Çıkıyor

Huawei’nin uzun süredir konuşulan yeni amiral gemisi Pura 80 Ultra, resmi olarak sahneye çıktı. Çinli teknoloji devi, özellikle kamera sistemiyle dikkat çeken bu modeliyle rakiplerine gözdağı veriyor. İşte Huawei Pura 80 Ultra özellikleri ve fiyat detayları!

Geniş ve Akıcı Ekran Deneyimi

Pura 80 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde bir LTPO OLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz adaptif yenileme hızı sayesinde hem pürüzsüz kaydırma hem de tasarruflu güç kullanımı mümkün.

Ekranın yerel parlaklığı 3.000 nit seviyesine ulaşabiliyor ve dayanıklılığı ikinci nesil “Kunlun Cam” ile desteklenmiş durumda. Bu sayede güneş ışığında bile içerikler net şekilde görülüyor.

Performans Noktasında Kirin 9020 ve 16 GB RAM

Huawei’nin kendi mimarisiyle geliştirdiği Kirin 9020 işlemci, telefonda merkezde yer alıyor. Yanına eklenen 16 GB RAM ve 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri ile kullanıcılar hız ve geniş alan avantajına sahip oluyor. Telefon, HarmonyOS 5.1 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Çoklu Kamera Sistemiyle Fotoğrafçılara Hitap Ediyor

Öne çıkan en dikkat çekici detay, arka kısımdaki dört lensli kamera dizilimi:

50 MP ana kamera : 1 inç RYYB sensör, değişken diyafram ve OIS ile güçlü ışık performansı sunuyor.

: 1 inç RYYB sensör, değişken diyafram ve OIS ile güçlü ışık performansı sunuyor. 50 MP periskop : Optik zoom aralığı 3.7×–9.4× arasında, sensör kaydırmalı OIS ile net çekimlere imkân tanıyor.

: Optik zoom aralığı 3.7×–9.4× arasında, sensör kaydırmalı OIS ile net çekimlere imkân tanıyor. 40 MP ultra geniş açı lens : 13 mm ile geniş kompozisyon yakalama şansı sağlıyor.

: 13 mm ile geniş kompozisyon yakalama şansı sağlıyor. 1.5 MP çok spektrumlu renk sensörü: Doğal tonların yakalanmasını artırıyor.

Ön kamerada ise 13 MP çözünürlük bulunuyor. Ayrıca video performansında gerçek zamanlı birleşim teknolojisi ve geniş dinamik aralık avantajı öne çıkıyor. Fotoğraf modlarında ‘Nature’, ‘Film’, ‘Movie’ ve ‘Cartoon’ gibi ön ayarlar kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Dayanıklı Batarya ve Hızlı Şarj

Telefon, 5.700 mAh kapasiteye sahip güçlü bir batarya ile geliyor. Hem kablolu 100 W hem de kablosuz 80 W hızlı şarj desteği sayesinde şarj süresi oldukça kısa. Bu özellik sayesinde kullanıcılar uzun süre bağlantıda kalabiliyor.

IP68 / IP69 Sertifikaları ile Sağlamlık

Pura 80 Ultra, hem IP68 hem de IP69 sertifikalarına sahip, yani hem toz hem de daha yoğun su basıncına dayanıklı. Bu sayede zorlu koşullarda bile cihazın güvenliğinin korunduğu iddia ediliyor.

Fiyat ve Piyasa Durumu

16 GB + 512 GB versiyon: Yaklaşık ¥9.999 (~1.391 USD)

versiyon: Yaklaşık 16 GB + 1 TB seçeneği: ¥10.999 (~1.530 USD)

Cihaz Çin pazarında ön siparişe açıldı, teslimatların 26 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor. Uluslararası lansman ve fiyatlandırma hakkında ise henüz resmi bilgi paylaşılmış değil.