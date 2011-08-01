Huawei P60 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Huawei, Almanya’da amiral gemisi modellerini pazara çıkardığı bir lansman düzenledi. Lansmanda Huawei’nin iddialı akıllı telefonu Huawei P60 Pro da tanıtıldı. Peki, Huawei P60 Pro fiyatı ne? İşte özellikleri ve fiyatı!

Huawei P60 Pro Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinin 4G versiyonuna sahip cihazın 6.67 inç büyüklüğünde, 1220×2700 piksel çözünürlüğünde ve 1-120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Telefon, 4815 mAH batarya kapasitesinin yanında, 88W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

8 GB RAM ile 256GB ve 12 GB RAM ile 500GB depolama alanı sunan cihazın arka kamerasında, f/1.4-f/4.0 değişken diyafram aralığına ve OIS desteğiyle birlikte, RYYB sensörüne sahip 48 MP kamera bulunuyor.

Ana kameraya 13 MP F/2.2 ultra geniş açılı bir kamera ve 48 MP F/2.1 OIS, telefoto 100x’e kadar yakınlaştırma yapabilen bir kamera eşlik ediyor. Öz çekim kamerası ise 13MP.

Huawei P60 Pro Fiyatı Ne?

Huawei P60 Pro’nun fiyatı ise 39.999 TL ve telefon, Huawei Online Mağaza üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Lansmana özel 500 TL’lik indirime ek olarak 1000 TL’lik indirimin de uygulandığı akıllı cihazı alan kişilere 2.999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor.

İndirim kuponundan yararlanabilmek için AP60PRO1000HW kodunu kullanabilirsiniz.