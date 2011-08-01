Huawei Nova Y91 Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Şüphesiz ki Huawei akıllı telefonlarının çekici bir yanı var. Çinli dev şirketin tasarımı ve teknik özellikleriyle birçok akıllı cihazı, hem göze hem de ihtiyaçtan fazlasına hitap etmeyi çok iyi başarıyor. Bu bağlamda Huawei, bataryasıyla öne çıkan yeni bir akıllı telefon modelini, Huawei Nova Y91’i tanıttı. Merak edenler için, işte Huawei Nova Y91’in özellikleri ve fiyatı.

Huawei Nova Y91 Özellikleri

Telefonun bataryasıyla öne çıktığını belirtmiş idik. Akıllı cihazın içerisine yerleştirilen 7000 mAh süper pil ile Huawei Nova Y91, 29 saat video izlemeyi vadediyor. Gerekli durumda ise 22.5W hızlı şarj desteği sunuyor.

Huawei Nova Y91, 2376 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe, 90Hz ekran yenileme hızına ve 270Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip 6,95 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Stereo çift hoparlör sistemine sahip cihazdan %300 etkileyici süper ses modülüyle, bir telefondan alabileceğiniz maksimum kalitede ses verimi elde ediliyor. 8GB RAM ve 128/256GB depolama alanı sunan cihazın arka kamerası 50 MP f/1.8 ve 2 MP f/2.4 iken ön kamera özellikleri ise 8 MP f/2.0. Akıllı telefon kutusundan EMUI 13 ile çıkıyor.

Huawei Nova Y91 Fiyatı

Huawei Nova Y91’in 128 GB modeli, Çin’de 1808 yuan (238 Euro) fiyatıyla pazarda yerini alırken, 256 GB modeli ise 2005 yuan (264 Euro) ile alıcısını bulacak. Küresel pazardaki yerini ne zaman alacak, henüz net bir bilgi yok.