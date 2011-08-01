Huawei Nova 11i Duyuruldu! Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Güney Afrika'da düzenlenen bir etkinlikte "Nova 11i" adını verdiği yeni akıllı telefonunu tanıttı. Telefon, giriş-orta segment özelliklere sahip olmasına rağmen yüksek bir fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun henüz ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Huawei Nova 11i Özellikleri

Huawei Nova 11i, 6.88 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranına sahip olan bu ekran, 16 MP ön kamerayla donatılmış ve parmak izi okuyucu sensörü yan panele yerleştirilmiş.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte gelen Nova 11i, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 40W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca hoparlörü 88 dB gibi yüksek ses özelliğiyle dikkat çekiyor.

Arka kısmında çift kamera bulunan Nova 11i, ana kamera olarak 48 MP çözünürlük sunuyor ve ikinci kamera 2 MP çözünürlükle derinlik efektine odaklanıyor. Yapay zeka desteği, telefonun kamerasına ekstra güç katıyor.

Huawei Nova 11i Fiyatı

Huawei Nova 11i'nin fiyatı 325 dolar olarak açıklandı. Ancak Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz. Eğer gelirse, fiyatının yaklaşık olarak 13.000 TL olması bekleniyor, ki bu özelliklere göre oldukça yüksek bir fiyat.