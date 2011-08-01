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Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:17 - Tarih: 28 Eylül 2022 - Yorum: 0

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Huawei Nova 10Huawei şirketinin duyurduğu Nova 10 ve Nova 10 Pro akıllı telefonlar, Türkiye’de de satışa çıktı. Nova 10 modeli, 6.68 inçlik bir ekran genişliğine, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip fiyatıyla, Türkiye’de, 14.999 TL’den alıcısını bulacak. Telefon, 4000mAh batarya gücü, 60MP selfie kamerasının yanında, 50MP+8MP+2MP üçlü arka kameraya sahip ve gücünü ise Snapdragon 778G yonga setinden alacak.

Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro

Nova 10 Pro ise, 6.78 inçlik geniş ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 4500mAh batarya gücü, 50MP+8MP+2MP üçlü arka kameraya eşlik eden ikili 60MP + 8MP ön kamera özellikleriyle, 16.999 TL’den görücüye çıkacak. Pro modeli de, gücünü Snapdragon 778G yonga setinden alacak.

Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro Özellikleri

Sizce Huawei, Nova ailesiyle beklenilen ilgiyi görecek mi?


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