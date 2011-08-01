Huawei MatePad Pro 11 (2022) Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, yeni etkinlik kapsamında hafifliği ve inceliğiyle dikkat çeken MatePad Pro 11 tabletini tanıttı. 5.9 mm inceliğinde ve 449 gr ağırlığında olan MatePad Pro 11, 11 inç ekrana sahip. 2560 x 1600 piksel çözünürlükle birlikte, 16:10 görüntü oranına ve 120Hz OLED ekranına ek olarak, tablet; 128 GB, 256 GB ve 512 GB gibi depolama seçenekleriyle geliyor.

5nm Qualcomm Snapdragon 888 ve 7nm Snapdragon 870 işlemci ve işlemci modelini serin tutmak için ise buhar odası ve 3D grafen kullanımı tercih edilmiş. 8300 mAh bataryayla güçlenecek olan model, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C 3.1 girişiyle donatılmış durumda.

Tek şarjla 11.5 saat video izlenebileceği dile getirilen cihazın işletim sistemi ise Huawei’nin HarmonyOS 3 işletim sistemi olacak. 8GB / 12GB RAM desteğini de unutmamak gerek.

Modelin arkasında ise 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16 MP.

Cihaz, parmak izi tutmayan buzlu bir arka yüzeye sahip.

Huawei MatePad Pro 11, Aksesuarlarıyla Birlikte Geliyor

Cihaz, tasarımı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken Huawei M-Pencil ile geliyor. 1.5mm tuş aralığına sahip olan manyetik klavye de var. Bilgisayarda yazma deneyimini hissettiren manyetik klavye istenildiği zaman çıkarılabiliyor. Model, kullanımı ayarlanabilir bir kılıfla da kullanıcılarına sunuluyor olacak.

128 GB depolama alanına sahip olan MatePad Pro 11 fiyatı 490 dolar, 512 GB MatePad Pro 11 fiyatı ise 1140 dolar olarak belirlenmiş durumda.