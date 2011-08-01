Akıllı telefonlarda navigasyon görevi gören yön tuşları, telefonu daha kolay kullanmamızı sağlar. Çeşitli nedenlerle cihazınıza format attıktan sonra, telefondaki bu yön tuşlarının kaybolduğuna şahit olmuş olabilirsiniz. Örneğin Huawei akıllı telefon cihazınızı sıfırladıktan sonra, ekrandaki yön tuşlarının kaybolduğunu fark ettiyseniz ancak yön tuşlarını geri getirmeyi bilmiyorsanız, bu içeriğimizde sizlerle Huawei ekran yön tuşları değiştirme nasıl yapılır? Yön tuşlarını açma/kapama nasıl yapılır? detaylarıyla paylaşıyor olacağız.

Huawei Ekran Yön Tuşları Değiştirme Nasıl Yapılır? Yön Tuşları Açma - Kapama

Öncelikle Huawei akıllı telefonunuzun “Ayarlar” ögesini açalım.

Akabinde, ayarlar sayfasında aşağıya doğru inelim ve “Sistem ve güncellemeler” bölümünü bulalım.

Devam edelim ve ilgili sayfada, “Sistem gezintisi” kısmına tıklayalım.

Son olarak burada, telefonunuzun ekran yön tuşlarını tekrar aktif edebilir, dilerseniz gizleyebilir dilerseniz de biçimini değiştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle Huwaei yön tuşları değiştirme nasıl yapılır? Ekran yön tuşları açma/kapama nasıl yapılır? faydalı olabilmesi için adım adım paylaşmak istedik. Örneğin telefonunuza format attıysanız ve ekrandaki yön tuşları format sonrasında kaybolduysa, sizlerle paylaştığımız adımları takip ederek yön tuşlarını tekrar aktif edebilirsiniz.