HTC U23 Pro Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Bir zamanlar mobil cihaz dünyasında liderliği elinde tutan ancak günümüzde neredeyse unutulan HTC, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. HTC U23 Pro, birçok kullanıcının beklentilerini karşılayabilecek özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte, akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı!

HTC U23 Pro Teknik Özellikleri

HTC'nin yeni telefon modeli olan U23 Pro, 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekranın en üstünde 32 MP çözünürlük değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucu ise güç düğmesine entegre edilmiş.

HTC U23 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 7 Serisi işlemcisinden güç alıyor ve 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleriyle sunuluyor. Bu işlemci, sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olup 2.4 GHz hızında çalışıyor. Ayrıca, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 7 Serisi, Adreno 644 grafik birimine sahip. Telefon, microSD kart yuvasına da sahip ve Android 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Ana kamerasının çözünürlüğü 108 MP olan telefon, ayrıca 8 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca, 2 MP derinlik algılama sensörü de bulunuyor.

IP67 sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklı olan telefonun 4600 mAh kapasiteli bataryası, 30W hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca, akıllı telefonun ters kablosuz şarj özelliği de bulunmaktadır. Telefonun diğer özellikleri arasında 5G desteği, Wi-Fi 6 bağlantısı, NFC, USB-C ve 3,5 mm kulaklık girişi yer almaktadır.

HTC U23 Pro Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM'li başlangıç modeline sahip HTC U23 Pro'nun fiyatı, 550 dolar olarak belirlenmiş. 12 GB RAM'li versiyonunu seçenler ise 585 dolar ödeme yapacaklar. HTC U23 Pro şu anda Tayvan'da piyasaya sürüldü, ancak diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmemektedir.