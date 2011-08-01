Honor X40 GT Racing Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor, pazar payını genişletmek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor ve son dönemde tanıttığı Honor X40 GT Racing Edition ile teknoloji dünyasında büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor. Bu heyecan verici akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik!

Honor X40 GT Racing Edition Özellikleri ve Fiyatı

Honor X40 GT Racing Edition, 6.81 inçlik etkileyici bir FHD+ çözünürlüklü LCD ekranla geliyor ve görüntüleri akıcı bir şekilde sunabilmesi için 144 Hz tazeleme hızı ve etkileyici 240 Hz örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca, kullanıcı verilerinin güvenliği düşünülerek parmak izi okuyucu, cihazın yan tarafına yerleştirilmiş.

Bu güçlü akıllı telefon, Qualcomm'un etkileyici Snapdragon 888 yonga setini içeriyor. 5 nm mimariye sahip bu yonga seti, 1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1 (Kryo 680), 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 660 grafik birimini barındırıyor.

Ön tarafta, muhteşem selfie çekimleri yapabilmeniz için 16 MP bir ön kamera bulunurken, arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca, güçlü bir performans için 4,800 mAh'lik bir batarya ile donatılmış ve 66W hızlı şarj desteği sunuyor.

Akıllı telefonun RAM kapasitesi 12 GB LPDDR5'e ulaşırken, depolama seçenekleri 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 dahili depolama ile geniş bir kullanım alanı sunuyor. Fiyatı ise oldukça rekabetçi bir şekilde 246 dolar ve 274 dolar olarak açıklanmış durumda.

Honor X40 GT Racing Edition, hem teknik özellikleri hem de şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve performans tutkunları için harika bir seçenek sunuyor. Bu akıllı telefon, oyun deneyimlerinizi daha da heyecanlı hale getirmek için ideal bir tercih olabilir.