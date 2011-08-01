Hogwarts Legacy'den Yeni Oynanış Videoları Geldi

Harry Potter evreninin merakla beklenen oyunu Hogwarts Legacy’den yeni oynanış videoları paylaşıldı. Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını açıklayan yapım şirketi, biliyorsunuz ki oyunun çıkış tarihini 10 Şubat 2023’e ertelemişti. Oyundan geçtiğimiz günlerde bir fragman da paylaşıldı.

Açık dünya oyunu olan Hogwarts Legacy’nin oynanış videolarında gördüğümüz üzere, Harry Potter filmlerindeki sınıfların ortak odaları tanıtılıyor. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw’a ait ortak salonların 4K çözünürlükteki videolarında neredeyse her detayı inceleyebiliyorsunuz.

Açıkçası, yapım şirketi, bu videoları paylaşarak beklentileri çok yükseltiyor çünkü, Harry Potter dünyası başka bir dünya. Filmde göremediğiniz birçok detayı, diğer sınıfların ortak odaları, şatonun kısımları vb. oyun içerisinde görebileceksiniz. Bu bir açık dünya oyunu olduğu için, karakterinizi geliştirebilme olanağı da mevcut. Dilediğiniz sınıfı seçerek oyunu dilediğiniz gibi oynayabileceksiniz. Oyun severlerin, bilhassa Harry Potter hayranlarının, 10 Şubat 2023 tarihini merakla beklediğine eminiz.

Yayınlanan yeni oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw’ın ortak salonları oldukça ilgi çekici görünüyor.

Hogwarts Legacy Oynanış Videoları