Harry Potter Oyunu, Hogwarts Legacy'den Yeni Bir Fragman Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi ertelenen Hogwarts Legacy oyunundan Gamescom Açılış Gecesi’nde yeni bir fragman paylaşıldı. Harry Potter dünyasının merakla beklenen yeni oyunu 10 Şubat 2023’te çıkışa sunulacak, ancak gelen fragmanlar heyecanı körüklemeye devam ediyor.

RPG oyunu Hogwarts Legacy’de kendi karakterinizi geliştirebilmenize, büyü yapabilmenize, iksir yapımında ustalaşabilmenize ve daha birçok fantastik macerada dilediğinizi yapabilmenize olanak tanınıyor. Gizemli ve ilgi çekici cazibesiyle oyun, oyunseverler tarafından merakla bekleniyor diyebiliriz.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hogwarts Legacy Fragman İzle