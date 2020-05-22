Hızlı ve Öfkeli: Hobbs and Shaw 2 için Müjde

Hızlı ve Öfkeli serisinin bazı bölümlerinde yer alan Ajan Hobbs ve Shaw karakterlerine özel olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs and Shaw, 2019'da yayınlanmış ve serinin izleyicileri tarafından sevildikten sonra yeni filmin gelip gelemeyeceği merak konusu olmuştu. Dywane Jhonson (Ajan Hobbs), Hızlı ve Öfkeli: Hobbs and Shaw 2 ile ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Dwayne Johnson ve Jason Statham‘ın başrolünde yer aldığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs and Shaw filminin ikincisi için de çalışmalara başladıkları açıklandı.

Ayrıca 22 Mayıs 2020 olarak çıkış tarihi verilen Hızlı ve Öfkeli 9'un, corona virüsü nedeniyle 2 Nisan 2021'e ertelendiğini belirtelim.