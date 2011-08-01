Hızlı ve Öfkeli 9 için Teaser Yayınlandı

Dünya genelinde büyük bir kitle tarafından takip edilen Hızlı ve Öfkeli serisinin merakla beklenen yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9 için teaser geldi. Fragman öncesi yayınlanan teaser videosu ile dokuzuncu filmden ilk görüntüleri görüyoruz.

Oyuncu kadrosunda Vin Diesel'in yanı sıra Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, John Cena, Jim Parrack, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Michael Rooker gibi isimlerin yer aldığı film, 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek. Paylaşılan kısa tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hızlı ve Öfkeli 9 Teaser İzle