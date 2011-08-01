Hellboy: The Crooked Man için İlk Fragman Geldi

Hellboy hayranları için müjde! Hellboy, yeni bir reboot ile beyaz perdeye dönüyor. "Hellboy: The Crooked Man" adlı bu film, daha düşük bir bütçeyle çekildi ve yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşacak. Fragmanı yayınlanan filmin henüz net bir vizyon tarihi olmasa da, tanıtım çalışmaları hızla devam ediyor.

Mike Mignola’nın çizgi romanından uyarlanan ve Mignola’nın yapımcı ve senarist olarak yer aldığı bu yeni Hellboy filmi, "The Crooked Man" çizgi romanına sadık kalacak. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla, film korku türüne daha yakın olacak.

Film, 1950'lerde Appalachia Dağları'nda geçiyor. Çaylak bir BPRD ajanıyla birlikte bu ıssız bölgeye giden Hellboy, cadıların yerel halk için tehdit oluşturduğunu keşfeder. İnsanları korumak için Hellboy'un çeşitli canavarlarla ve doğaüstü güçlerle mücadele etmesi gerekiyor.

Hellboy'u Jack Kesy canlandırıyor. Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Adeline Rudolph, ve Nathan Cooper gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise "Crank" ve "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" filmlerinden tanıdığımız Brian Taylor oturuyor.

Hellboy: The Crooked Man, merakla beklenen yeni bir macera sunacak ve sinemaseverlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Hellboy: The Crooked Man Fragman İzle