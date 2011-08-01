HBO Max ve Discovery+ Birleşiyor!

Warner Bros’un dijital içerikli yayın platformu HBO Max ve Discovery+ yayın hayatına ortak bir şekilde devam edecek. HBO Max yaşadığı bütçe sıkıntısı nedeniyle birçok ülkede yayın hayatını durdurmuştu. Ülkemizde de yayınlanması beklenen HBO Max, hali hazırda dijital içerik platformlarının varlığı ve maddi açıdan yaşanılan sıkıntılar nedeniyle Discovery Plus ile birleştirilecek ve yeni bir isimle 2023’te ilk olarak Amerika’da yayın hayatına başlayacak.

Yeniden yapılandırılmasıyla birlikte birçok sinema ve dizi ile ilgili kararlar verilecek. Bazı dizi ve sinema projelerinin planlanan tarihleri ertelenebilir. Birleşim kararı etkili bir çözüm olacak mı, beklenilen etkiyi gösterecek mi? hep birlikte göreceğiz.