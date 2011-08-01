Harvard Üniversitesi'nin Ücretsiz Kurslarına Katılın! (Sertifikalı)

Günümüzde, eğitim ve öğrenme alanında sayısız yenilikle karşılaşıyoruz ve internet gibi önemli bir aracın faydalarından yararlanmamak için ise hiçbir sebep yok. Kendinizi geliştirmek, çeşitli alanlarda eğitim görmek ve de bilgi dağarcığınızı zenginleştirmek isteyebilirsiniz.

Bu bağlamda, dünyanın önemli üniversitelerinden birisi olan Harvard Üniversitesi’nin 100’den fazla alanda ücretsiz olarak sunduğu kurslara katılmayı düşünebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Harvard Üniversitesi’nin ücretsiz kurslarına nasıl katılabilirsiniz? sizlerle paylaşıyor olacağız.

Çeşitli alanlardaki öğretim üyelerinin hazırlamış olduğu ücretsiz kurslara katılmak için Harvard Üniversitesi’nin online kurs platformuna kayıt olmanız gerekmektedir.

Akabinde, sizler için aşağıya bıraktığımız linkteki ücretsiz kursları inceleyerek, dilediğiniz kurslara katılım sağlayabilirsiniz.

Programlama, bilim, matematik, bilgisayar bilimi vb. gibi birçok alandaki kurslara katılıp, ücretsiz sertifika alabilirsiniz. Faydalı olmasını dileriz.

Harvard Üniversitesi Ücretsiz Online Kursları: https://pll.harvard.edu/catalog/free