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GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? İşte Çıkış Tarihi ve GTA 6'dan İlk Fragman

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:36 - Tarih: 05 Aralık 2023 - Yorum: 0

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GTA 6Sevilen oyun serisi GTA, on yıl gibi uzun bir zaman diliminin ardından, aramıza geri dönüyor! Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6’nın çıkış tarihini resmi olarak duyurdu ve oyunun ilk oynanış videosunu da Grand Theft Auto severlerle paylaştı!

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, net bir tarih vermese de GTA 6’nın 2025 yılında çıkacağını duyurdu. Aynı zamanda, GTA 6 hangi platformlara gelecek? detaylarını da açıkladı. GTA 6, ilk olarak yeni nesil konsollarla çıkış yapacak. PS5 ve Xbox Series X/S konsollarında oynanabilecek olan GTA 6 için, PC sürümü ne zaman yayınlanacak, henüz belirsiz.

GTA 6 için yayınlanan ilk fragmanda, hapishanede bulunan Lucia adındaki bir karaktere odaklanılıyor. Lucia, hapishaneden çıktıktan sonra, erkek arkadaşıyla birlikte çeşitli suçlara karışacak. Şimdiye kadar ki GTA oyunlarından daha iyi, daha sürükleyici ve kesinlikle daha heyecanlı bir oyun deneyimi yaşatacağını iddia eden Rockstar Games, yeni nesil konsollarla da, GTA 6’yı eşsiz bir şekilde oyunseverlere sunuyor olacak.

GTA 6 için paylaşılan oyun fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

GTA 6 Fragman


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