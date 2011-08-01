Grease Filminin Yıldızı Olivia Newton John Hayatını Kaybetti

Neredeyse hepimizin akıllarına kazınan Grease filminin ünlü yıldızı Olivia Newton John hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Olivia, 73 yaşında aramızdan ayrılarak başta Grease filmindeki rol arkadaşı John Travolta olmak üzere bütün hayranlarını derin bir hüzne boğdu.

Ailesi, ünlü oyuncunun Instagram hesabından, “Olivia, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili bir şekilde, huzur içinde hayatını kaybetti. Bu zor süreçte, herkesin ailenin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz. Olivia 30 yılı aşkın süredir göğüs kanseri ile verdiği mücadelede zaferin ve umudun sembolü oldu.” notuyla birlikte Olivia Newton John’un ölüm haberini duyurdu.

Grease filminde başrolü paylaştığı John Travolta da ölüm haberine çok üzüldü. Oyuncu, sosyal medya hesabından Olivia’nın bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: “Sevgili Olivia’m, hepimizin hayatını daha da güzelleştirdin. Senin etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda yine görüşeceğiz ve hep birlikte olacağız. Seni gördüğüm ilk andan itibaren ve sonsuza dek senin olan Danny. Senin John’un.”

Olivia Newton John, Grease filmiyle tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı, 1992 yılında meme kanserine yakalanmış ve ardından kanseri yenmişti. Kanserle mücadelenin daima savunucusu oldu. Hastalık 2013 yılında tekrar nüksetti, Olivia Newton John yeniden kanseri yendi.

2018 yılında, Grease filminin 40. Yılına özel olarak John Travolta ile bir araya geldi ve aynı yıl, yeniden meme kanseri teşhisi konuldu. Sanatçı 5 yılın ardından Güney Kaliforniya’daki evinde hayata gözlerini yumarak aramızdan ayrıldı. Onu kalbimizde yer edinen, Grease filmindeki Sandy Olsson rolüyle daima hatırlayacağız, şüphesiz…